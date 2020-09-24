آخر تطورات أزمة فايلر مع الأهلي... أنباء حزينة تنتظر المشجعين وتسعد خصومهم

تستعد إدارة النادي الأهلي المصري، لإصدار بيان رسمي تعلن عبره تفاصيل الخلاف مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ورحيله عن منصبه، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاختلاف مع إدارة الكرة في القلعة الحمراء.

ووفقا لموقع "الوطن سبورت"، رفض فايلر البقاء في الأهلي بسبب تلقيه عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، بجانب بعض الظروف الأسرية.

وستعلن إدارة الأهلي أيضا المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق، والاتجاه الأقرب أن يتولى أحد الثنائي محمد يوسف أو عماد النحاس، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

بدوره، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن أي قرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة سيكون في صالح النادي، وللحفاظ على استقراره، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة للغاية خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب موقع "في الجول"، رفض فايلر كل العروض المقدمة من إدارة الأهلي للاستمرار مما جعل المسؤولين في حالة غضب من تصرفاته.

- فايلر لم يوافق على السفر الآن والعودة قبل أول أكتوبر، وتمسك بالرحيل مطلع الشهر والعودة 5 أكتوبر إلى مصر.

- رفض فايلر عرض الأهلي باستقدام أسرته في طائرة خاصة على نفقة النادي.

- لم يوافق فايلر على كتابة تعهد كتابي باستكمال الموسم حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، كما رفض إلغاء البند الذي يسمح بفسخ التعاقد من 1 إلى 10 أكتوبر.

وطلب فايلر من الأهلي إجازات دورية كل فترة وشدد على ضرورة الحصول على راتبه بداية كل شهر وليس في اليوم الرابع والخامس مثلما حدث عقب جائحة كورونا.

كما طلب فايلر من الأهلي ضرورة الحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وعدم الانتظار لنهاية المسابقة بعدما حسم الفريق اللقب.

🔴 عروض الأهلي التي رفضها فايلر



(فايلر طلب إجازات دورية لاستكمال عقده للنهاية والحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وليس بعد نهاية المسابقة وأبلغ الإدارة أنه بنسبة كبيرة سيعود) pic.twitter.com/10IQWAxpq1 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 24, 2020

ولكن طلبات المدير الفني السويسري قوبلت كلها أيضا بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي.

يذكر أن فايلر يمكنه فسخ تعاقده مع الأهلي مستغلا العقد المبرم بينه وبين الإدارة والذي يحق له من خلاله فسخ تعاقده والرحيل مجانًا خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وخاض فايلر 42 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر في مباراتين فقط.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن المفترض أن يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.