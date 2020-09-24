تسجيل
17:10 GMT24 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم في الزمالك، مباراة كأس السوبر المصري، 20 سبتمبر/أيلول 2019

    آخر تطورات أزمة فايلر مع الأهلي... أنباء حزينة تنتظر المشجعين وتسعد خصومهم

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104293/65/1042936533_0:156:2763:1711_1199x675_80_0_0_89b54187d4c318602c8706628d9c2549.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202009241046635478-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84/

    تستعد إدارة النادي الأهلي المصري، لإصدار بيان رسمي تعلن عبره تفاصيل الخلاف مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ورحيله عن منصبه، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاختلاف مع إدارة الكرة في القلعة الحمراء.

    ووفقا لموقع "الوطن سبورت"، رفض فايلر البقاء في الأهلي بسبب تلقيه عدة عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية والأوروبية، بجانب بعض الظروف الأسرية.

    وستعلن إدارة الأهلي أيضا المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق، والاتجاه الأقرب أن يتولى أحد الثنائي محمد يوسف أو عماد النحاس، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

    رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    رغم الخلاف... تركي آل الشيخ يمدح الأهلي
    بدوره، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن أي قرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة سيكون في صالح النادي، وللحفاظ على استقراره، خاصة أن الفريق مُقبل على مباريات هامة للغاية خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

    وبحسب موقع "في الجول"، رفض فايلر كل العروض المقدمة من إدارة الأهلي للاستمرار مما جعل المسؤولين في حالة غضب من تصرفاته.

    - فايلر لم يوافق على السفر الآن والعودة قبل أول أكتوبر، وتمسك بالرحيل مطلع الشهر والعودة 5 أكتوبر إلى مصر.

    - رفض فايلر عرض الأهلي باستقدام أسرته في طائرة خاصة على نفقة النادي.

    - لم يوافق فايلر على كتابة تعهد كتابي باستكمال الموسم حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، كما رفض إلغاء البند الذي يسمح بفسخ التعاقد من 1 إلى 10 أكتوبر.

    وطلب فايلر من الأهلي إجازات دورية كل فترة وشدد على ضرورة الحصول على راتبه بداية كل شهر وليس في اليوم الرابع والخامس مثلما حدث عقب جائحة كورونا.

    كما طلب فايلر من الأهلي ضرورة الحصول على مكافأة الدوري بشكل فوري وعدم الانتظار لنهاية المسابقة بعدما حسم الفريق اللقب.

    ولكن طلبات المدير الفني السويسري قوبلت كلها أيضا بالرفض من قبل إدارة النادي الأهلي.

    يذكر أن فايلر يمكنه فسخ تعاقده مع الأهلي مستغلا العقد المبرم بينه وبين الإدارة والذي يحق له من خلاله فسخ تعاقده والرحيل مجانًا خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

    وخاض فايلر 42 مباراة مع الأهلي منذ قدومه وفاز في 32 وتعادل 8 مرات وخسر في مباراتين فقط.

    وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري والدوري، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن المفترض أن يلعب ثمن نهائي كأس مصر أمام الترسانة يوم الأربعاء المقبل.

    انظر أيضا:

    الدوري المصري... رئيس الزمالك يهاجم مدرب فريقه عقب تتويج الأهلي
    الأهلي المصري يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا... صور وفيديو
    رغم الخلاف... تركي آل الشيخ يمدح الأهلي
    الأهلي بطلا للدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام أسوان... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, الأهلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء قبيلة ماساي خلال احتفالات أولنغيشير (Olng'esherr) عند تلال ماباراشا، بالقرب من كاجيادو في كينيا، 23 سبتمبر 2020
    درب "أكل اللحوم"...كيف يصبح صغار هذه القبيلة شيوخها
    احزر من هو البوكيمون؟
    "التطبيع"...أداة السلام
    الحرب الإيرانية العراقية
    الحرب الإيرانية العراقية... تفاصيل أطول نزاع عسكري في القرن العشرين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك