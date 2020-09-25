نادي فنربخشة التركي يضم مهاجم أستون فيلا

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم التنزاني علي ساماتا، قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

ونشر نادي فنربخشة خبر التعاقد مع ساماتا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وذلك لمدة 4 سنوات، لتدعيم خط الهجوم للفريق.

وعبر ساماتا عن سعادته بالانتقال لفنربخشة، مؤكدًا أنه جاء برغبة كبيرة في تحقيق الفوز والبطولات مع الفريق التركي.

وسينتقل ساماتا من نادي أستون فيلا الإنجليزي لصفوف فنربخشة للعب موسما على سبيل الإعارة، مع وجود بند إلزامية الشراء للفريق التركي لمدة 4 سنوات.

وكان ساماتا انضم لأستون فيلا في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من جنك البلحيكي، ولكنه لم يسجل مع الفريق سوى هدفين في 16 مباراة.

يأتي ذلك في ظل رغبة فنربخشة في بناء فريقه بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.

وكان نادي فنربخشة التركي قد قدم عرضا للحصول على مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك مقابل 2.5 مليون يورو، وهو ما يرفضه النادي الزملكاوي، وربما تعاقد فنربخشة مع ساماتا يعني فشل صفقة انتقال مهاجم المنتخب المصري لصفوف النادي التركي.