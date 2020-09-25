رسائل إلكترونية تجبر برشلونة على السماح بانتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن أن الأوروغوياني لويس سواريز، لجأ للضغط على فريقه السابق برشلونة برسائل بريدية من أجل الرحيل إلى أتلتيكو مدريد.

ولجأ سواريز إلى حيلة دفعت نادي برشلونة إلى تغيير موقفه تجاهه والموافقة على رحيله عن البارسا في الميركاتو الصيفي، حيث هدد الفريق الكتالوني بنشر رسائل بريد إلكتروني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تهديد لويس سواريز هو ما دفع إدارة برشلونة على الأرجح إلى العدول عن موقفها والسماح برحيله إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن خرج من حسابات المدرب رونالد كومان المدير الفني للبارسا.

وهدد سواريز بنشر رسائل إلكترونية كان قد أرسلها برشلونة له حدد فيها أسماء الأندية التي لا يمكنه الرحيل إليها مجانا.

وبحسب موقع "آس" الإسباني، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، حدد قائمة الأندية التي يحظر على اللاعب الانضمام إليها في الميركاتو الصيفي، وهي ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن أتليتيكو مدريد، يوم الأربعاء، إنه ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة، بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروغواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.