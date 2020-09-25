نجم منتخب مصر السابق: كومان "ذبحني" وأنتظر ماذا سيفعل مع ميسي؟

وكتب ميدو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أريد ان أرى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز".
وأضاف: "كومان ذبحني وطلب رحيلي من أياكس عندما قلت رأيي في الإعلام في أمور تخص الفريق، رغم أن عمري كان 18 عاما".
وأتم قائلا: "أكيد لا أقارن نفسي بميسي، لكن موقف اليوم سيؤكد لي أشياء كثيرة، تمنيت أن يثبتها لي الزمن".
اريد ان ارى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز..كومان ذبحني وطلب رحيلي من اياكس عندما قلت رأيي في الاعلام في امور تخص الفريق رغم ان عمري كان ١٨ عاما!! اكيد لا اقارن نفسي بميسي لكن موقف اليوم سيؤكد لي اشياء كثيرة تمنيت ان يثبتها لي الزمن!!— Mido (@midoahm) September 25, 2020
وكان ميسي وجه رسالة وداعية إلى سواريز على حسابه بـ "إنستغرام"، إلا أنه حملت هجوما غير مباشر على إدارة برشلونة، حيث أشار قائد البارسا إلى أن سواريز لم يستحق ما وصفه بـ"الطرد" من النادي.
ونشر ميسي صورا تجمعه بسواريز عبر حسابه على "إنستجرام" صباح اليوم الجمعة، وعلّق عليها قائلا: "لقد بدأت في استيعاب الفكرة، ولكن عندما دخلت إلى غرفة خلع الملابس أدركت أن بطاقتك الخاصة لم تعد موجودة بالفعل".
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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
وأضاف "ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء ... أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".
وأكمل "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر وأكثر من ذلك حين مواجهتك في المباريات".
وختم قائلا: "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا وأراك قريبا يا صديقي".
يُذكر أن سواريز انتقل إلى برشلونة في موسم 2014/2015 وسجل 198 هدفا في 283 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ13 لقبا، إلا أن رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق، أبلغ صاحب الـ33 عاما بأنه لن يكون بحاجة إليه.
وتوصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع برشلونة بشأن التعاقد مع سواريز، في صفقة تصل قيمتها إلى 6 ملايين يورو.
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