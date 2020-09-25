نجم منتخب مصر السابق: كومان "ذبحني" وأنتظر ماذا سيفعل مع ميسي؟

علق نجم منتخب مصر وأياكس الهولندي الأسبق أحمد حسام ميدو، على تصريحات ليونيل ميسي، بشأن رحيل زميله الأوروجوياني لويس سواريز عن فريق برشلونة، مؤكدا أنه سينتظر معرفة رد فعل المدير الفني رونالد كومان، الذي كان مدربا له في الفترة من 2001 حتى 2003.

وكتب ميدو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "أريد ان أرى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز".

وأضاف: "كومان ذبحني وطلب رحيلي من أياكس عندما قلت رأيي في الإعلام في أمور تخص الفريق، رغم أن عمري كان 18 عاما".

وأتم قائلا: "أكيد لا أقارن نفسي بميسي، لكن موقف اليوم سيؤكد لي أشياء كثيرة، تمنيت أن يثبتها لي الزمن".

اريد ان ارى رد فعل كومان على تصريحات ميسي بشأن سواريز..كومان ذبحني وطلب رحيلي من اياكس عندما قلت رأيي في الاعلام في امور تخص الفريق رغم ان عمري كان ١٨ عاما!! اكيد لا اقارن نفسي بميسي لكن موقف اليوم سيؤكد لي اشياء كثيرة تمنيت ان يثبتها لي الزمن!! — Mido (@midoahm) September 25, 2020

وكان ميسي وجه رسالة وداعية إلى سواريز على حسابه بـ "إنستغرام"، إلا أنه حملت هجوما غير مباشر على إدارة برشلونة، حيث أشار قائد البارسا إلى أن سواريز لم يستحق ما وصفه بـ"الطرد" من النادي.

ونشر ميسي صورا تجمعه بسواريز عبر حسابه على "إنستجرام" صباح اليوم الجمعة، وعلّق عليها قائلا: "لقد بدأت في استيعاب الفكرة، ولكن عندما دخلت إلى غرفة خلع الملابس أدركت أن بطاقتك الخاصة لم تعد موجودة بالفعل".

وأضاف "ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء ... أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".

وأكمل "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر وأكثر من ذلك حين مواجهتك في المباريات".

وأكد "كنت تستحق أن يودعونك كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي ومَن حقق أشياء مهمة على الصعيد الجماعي أو الفردي، وعدم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة هي أنه في هذه المرحلة لم يعد أي شيء يفاجئني".

وختم قائلا: "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا وأراك قريبا يا صديقي".

يُذكر أن سواريز انتقل إلى برشلونة في موسم 2014/2015 وسجل 198 هدفا في 283 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ13 لقبا، إلا أن رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق، أبلغ صاحب الـ33 عاما بأنه لن يكون بحاجة إليه.

وتوصل أتلتيكو مدريد لاتفاق مع برشلونة بشأن التعاقد مع سواريز، في صفقة تصل قيمتها إلى 6 ملايين يورو.