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    آرسنال يعين ميكيل أرتيتا مدربا للفريق

    قبل مواجهة الفريقين... مدرب أرسنال يشيد بأيقونة ليفربول: لاعب استثنائي أتابعه منذ فترة طويلة

    © REUTERS / CRAIG BROUGH
    رياضة
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    أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بأيقونة ليفربول الجديدة، ووصفه بأنه لاعب استثنائي يتابعه منذ فترة.

    تأتي تصريحات أرتيتا، التي نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قبل مواجهة أرسنال مع ليفربول يوم الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول، على ملعب آنفيلد.

    وكشف مدرب أرسنال عن اعجابه الشديد بلاعب وسط ليفربول تياغو ألكانتارا، لكنه رفض تأكيد ما إذا كان النادي المنتمي لشمال لندن سعى للتعاقد مع اللاعب قبل أن يخطفه ليفربول.

    تياغو ألكنتارا
    © AFP 2020 / BEN STANSALL
    ليفربول يقدم رسميا نجمه الجديد تياغو ألكنتارا.. فيديو

    وأعلن ليفربول عن صفقة كبيرة الأسبوع الماضي بالتعاقد مع تياغو من بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي أبدوا أيضا رغبة في التعاقد مع الدولي الإسباني.

    وردا على سؤال إذا كان أرسنال سعى لضم اللاعب قال أرتيتا "لا نناقش الصفقات، التي نرغب في الحصول عليها، لكنه يعجبني كثيرا منذ فترة وجوده مع برشلونة".

    وتابع أرتيتا "يملك شخصية رائعة وموهبة عظيمة وقدرات متميزة جدا في خط الوسط وأعتقد أنه صفقة كبيرة لليفربول".

    وفاز أرسنال بطل كأس الاتحاد الانجليزي على ليفربول بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع في افتتاح الموسم الجديد، وسيتقابل معه مرتين متتاليتين في الدوري الممتاز والدور الرابع لكأس الرابطة.

    ولم يخسر فريق المدرب أرتيتا في آخر ست مباريات خاضها في كل المسابقات، لكنه سيواجه تحديا كبيرا في آنفيلد، حيث أخفق في تحقيق أي انتصار منذ 2012.

    وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة يوم الاثنين في الدوري "لم أذهب معهم إلى آنفيلد حتى الآن، لكني أستعد للفوز بكل مباراة وفريقي جيد بما يكفي لتحقيق هذا الأمر".

    وتابع مدرب الأرسنال "مباريات كبيرة مثل هذه تحسمها تفاصيل صغيرة. يجب أن نستفيد من الفرص وأن نترجمها إلى أهداف".

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