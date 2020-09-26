دينا الشربيني تمارس رياضة رفع الأثقال... فيديو

عادت الفنانة دينا الشربيني مجددا لممارسة الرياضة بقوة عقب فترة من التوقف.

ونشرت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" فيديو من صالة ألعاب رياضية أمام البحر وهي تحمل الأثقال.

وعلقت الشربيني على الفيديو "عودة من جديد".

View this post on Instagram @sallyness_ A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Sep 25, 2020 at 1:36pm PDT

يذكر أن دينا الشربيني تعمل حاليا على تصوير فيلمين هما "30 مارس" و"ثانية واحدة".