تشيلسي ينتفض بعدما تأخر بثلاثية ويتعادل مع وست بروميتش

سجل تامي أبراهام هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليقود تشيلسي لتحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل (3 - 3) مع وست بروميتش ألبيون، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وفي تقرير لوكالة "رويترز" ارتكب ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي خطأ استغله كالون روبنسون وسجل الهدف الأول لوست بروميتش في الدقيقة الرابعة ثم أضاف المهاجم الأيرلندي الهدف الثاني بعدما أخفق المدافع تياجو سيلفا، المنضم حديثا والذي ارتدى شارة القيادة، في استقبال تمريرة سهلة.

وفي ظل غياب الرقابة الدفاعية، سجل كايل بارتلي الهدف الثالث لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 27 لكن ميسون ماونت أعاد الأمل لتشيلسي وقلص الفارق بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجعل البديل كالوم هودسون-أودوي النتيجة 3-2 في الدقيقة 70 قبل أن يتابع أبراهام كرة مرتدة من الحارس وينتزع التعادل المثير لفريق المدرب فرانك لامبارد.