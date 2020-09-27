رضا عبد العال: سأرحل عن تدريب طنطا في حال طلبني منتخب مصر

قال رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، إنه مستمر مع فريقه في حالة تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى المصري في الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات إعلامية، أنه لن يرحل عن طنطا إلا في حالة توليه مهمة المدير الفني لمنتخب مصر.

وتابع: "أنا مستمر مع طنطا حتى لو هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى".

وأضاف مدرب طنطا: "لن أرحل عن طنطا إلا لو طلبني منتخب مصر، ولم لا؟ الأمر سبق وأن حدث مع حسن شحاتة وكان يدرب في الدرجة الاولى من الوارد ان يتكرر".

وخسر فريق نادي طنطا، أمس السبت، أمام الأهلي بنتيجة 0/ 1، ليقترب من الهبوط للعب في دوري الدرجة الأولى.