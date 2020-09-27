ليستر يسحق مانشستر سيتي بخماسية... فيديو

سجل جيمي فاردي ثلاثة أهداف ليفوز ليستر سيتي 5-2 على مانشستر سيتي ويستمر في صدارة الدوري الإنجليزي بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

وبدا سيتي مسيطرا على المباراة بعدما تقدم بهدف مبكر بفضل تسديدة قوية من رياض محرز في شباك فريقه السابق في الدقيقة الرابعة واستمر التفوق حتى تعادل فاردي من ركلة جزاء.

ونفذ فاردي الركلة بقوة في الزاوية العليا في الدقيقة 37 بعدما تعرض لخطأ من كايل ووكر ثم أضاف الهدف الثاني بعد لمسة رائعة من مدى قريب في شباك الحارس إيدرسون في الدقيقة 54.

وبعد أربع دقائق أخرى، أكمل فاردي الثلاثية من ركلة جزاء أخرى بعدما تعرض لخطأ جديد داخل المنطقة من إيريك جارسيا.

وأصبحت النتيجة 4-1 عن طريق البديل جيمس ماديسون بفضل تسديدة قوية من 20 مترا قبل أن يقلص نيثن آكي الفارق بضربة رأس لسيتي.

لكن مع معاناة فاردي من إصابة عضلية وخروجه من الملعب، سجل يوري تيليمانس الهدف الخامس من ركلة الجزاء الثالثة في المباراة في الدقيقة 88 ليختتم مهرجان الأهداف.

وأوقفت هذه النتيجة سلسلة من 11 مباراة متتالية دون هزيمة لسيتي على أرضه في الدوري الممتاز ومنذ الموسم الماضي، كما أنها أول خسارة للفريق في مباراته الافتتاحية على أرضه في المسابقة منذ التعثر 2-1 أمام ساوثامبتون في 1989.