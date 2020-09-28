لاعب النصر السعودي يدخل تاريخ دوري الأبطال... فيديو

وبات حمد الله ثاني لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال، مناصفة مع البرازيلي هالك.

نتائج #دوري_أبطال_آسيا:

فعلها حمد الله مرة أخرى!

واصل هوايته التهديفية للمباراة 9⃣ التاسعة على التوالي في البطولة وهذه المرة كان هدف تأهل ناديه 🇸🇦 #النصر بفوز 1⃣-0⃣ على التعاون 🇸🇦

💛 النصر إلى ربع النهائي ✅ ⏫

🔝 من فاز بجائزة رجل المباراة؟ عبد الرزاق حمد الله! 👇#النصر_التعاون pic.twitter.com/u5jqZDpUo6 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 27, 2020

وسجل حمد الله، يوم أمس الأحد، هدفه العاشر في المباراة التاسعة على التوالي، في شباك التعاون السعودي ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وتأهل النصر لدور الثمانية، لاحقا بالأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي وبرسيبوليس الإيراني.