لاعب النصر السعودي يدخل تاريخ دوري الأبطال... فيديو

وبات حمد الله ثاني لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال، مناصفة مع البرازيلي هالك.
نتائج #دوري_أبطال_آسيا:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 27, 2020
فعلها حمد الله مرة أخرى!
واصل هوايته التهديفية للمباراة 9⃣ التاسعة على التوالي في البطولة وهذه المرة كان هدف تأهل ناديه 🇸🇦 #النصر بفوز 1⃣-0⃣ على التعاون 🇸🇦
💛 النصر إلى ربع النهائي ✅ ⏫
🔝 من فاز بجائزة رجل المباراة؟ عبد الرزاق حمد الله! 👇#النصر_التعاون pic.twitter.com/u5jqZDpUo6
وسجل حمد الله، يوم أمس الأحد، هدفه العاشر في المباراة التاسعة على التوالي، في شباك التعاون السعودي ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.
فيديو : هدف المباراة : #النصر السعودي 1 - 0 #التعاون السعودي ... #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/ekAlvV8xqn— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 27, 2020
وتأهل النصر لدور الثمانية، لاحقا بالأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي وبرسيبوليس الإيراني.
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