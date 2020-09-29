بعد التطلعات الكبيرة... ما هي أسباب تراجع أداء أوديغارد مع ريال مدريد؟

تواصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع ريال سوسيداد وأخبرته بإنهاء إعارة النرويجي مارتين أوديغارد، وأن اللاعب سيكون جزءًا من مستقبل الفريق الذي يتولى قيادته المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وبعد أخبار عودة اللاعب، بدأت التساؤلات حول دوره في الفريق، لا سيما وأن زين الدين زيدان يمتلك ثلاثي خط وسط ناري مكون من كاسيميرو، ولوكا مودريتش وتوني كروس، الذي أعطاه العديد من الألقاب، منها مرتين دوري الدرجة الأولى الإسباني وثلاث مرات دوري أبطال أوروبا، هذا بالإضافة إلى وجود خط وسط رابع يتمثل باللاعب فيديريكو فالفيردي.
وفي الموسم الماضي تحول أوديغارد إلى أحد أهم اكتشافات الليغا، إذ يحتل أحد المراكز المتقدمة في قائمة أكثر من مرر تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى إسهاماته التهديفية ومراوغاته الرائعة، بحسب تقرير نقلته صحيفة "آس" واسعة الانتشار في إسبانيا.
وأنهى أوديغارد الموسم الماضي بآلام عضلية وبدأ الفترة التحضيرية الصيفية بنفس الآلام، ومع ذلك عمل منذ اليوم الأول بقوة وبذل قصارى جهده لإقناع زين الدين زيدان بمستواه.
أسباب تراجع أداء أوديغارد مقارنة بالموسم الماضي
في مباراة السبت لم يقدم مارتين أوديغارد أداءً جيدًا وأخطأ في إحدى الكرات أسفرت عن الهدف الثاني لـ ريال بيتيس، ما جعل زين الدين زيدان يسحبه بين الشوطين ويدفع بإيسكو بدلًا منه.
وبالرغم من مشاركة مارتين أوديغارد أساسيًا في المباراتين السابقتين، إلا أنه لم يظهر مستواه المعتاد إلى الآن، خاصة في المباراة السابقة.
وقد تكون الأسباب الرئيسية في ذلك: آلامه في ساقه اليمنى، الفترة التحضيرية القصيرة، عدم خوض مباريات ودية تحضيرية كثيرة (فقد خاض ريال مدريد مباراة واحدة أمام خيتافي)، بالإضافة إلى طريقة لعب الفريق، إذ يبدو أن مارتين أوديغارد لم يتأقلم مع الفريق بعد.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)