الدوري الإيطالي على وشك الانهيار

ومن أجل احتواء انتشار فيروس كورونا رفضت الحكومة الإيطالية مقترحا بالسماح بزيادة الحضور الجماهيري في الأحداث الرياضية وهو ما كان سيزيد عدد المتفرجين في الدوري من ألف متفرج إلى نحو ربع سعة الملاعب.

وبحسب وكالة "رويترز" أبلغ لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي شبكة راي التلفزيونية الوطنية ملقيا اللوم على تراجع إيرادات يوم المباراة وعقود الرعاية، وقال "في الوقت الحالي نتوقع وصول العجز إلى أكثر من 500 مليون يورو".

وأضاف مطالبا الحكومة بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجيا "النظام كله على وشك الانهيار".

وتمثل إيرادات يوم المباراة نحو 11% من إيرادات أندية الدوري الإيطالي البالغة 2.5 مليار يورو سنويا والتي تأتي أغلبها من حقوق بث المباريات لكن هذا المصدر يتقلص مع تخفيض شبكات البث حول العالم إنفاقها للتعامل مع انخفاض إيرادات الإعلانات.

ومن أجل مواجهة هذا الأمر تفكر رابطة الدوري الإيطالي في بيع نسبة صغيرة من شركة تم تأسيسها حديثا لبيع حقوق بث البطولة لمدة عشرة مواسم حيث قدمت شركتا "سي.في.سي كابيتال بارتنرز" و"باين كابيتال" عرضين لشراء عشرة بالمائة من الأسهم.

ويتوقع أن تتلقى الرابطة العروض الأخيرة بحلول الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول بعد تمديد الموعد السابق والذي كان بحلول نهاية 30 سبتمبر/ أيلول.