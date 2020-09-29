الأهلي يرفض طلبات فايلر من أجل البقاء

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أبدى فايلر رغبته في الاستمرار مع الفريق بشرط الموافقة على سفره لسويسرا لمدة 5 أيام والعودة دون شروط من جانب إدارة الأهلي مع الوعد بعدم تفعيل البند الموجود في العقد بأحقية الرحيل عن الفريق دون شرط جزائي في الفترة ما بين الأول إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

وتقدم فايلر بحل ثان وهو ترحيل البند ليكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أو إلغائه واستكمال الموسم بشرط منحه إجازة 4 أو 5 أيام كل شهرين دون التقيد بارتباطات الفريق.

وقال مصدر مسئول في النادي الأهلي للصحيفة: "إدارة الأهلي لا تثق في تنفيذ فايلر وعده بالعودة بعد السفر، خاصة إنه رفض في وقت سابق العودة، واستغرقت الإدارة وقتا طويلا لإقناعه، وبالتالي ليس من المنطقي الثقة في وعوده مع وجود بند يسمح له بالرحيل، أما عن طلبه إجازة 5 أيام كل شهرين دون التقيد بالاجندة فهو مطلب من المستحيل الموافقة عليه".

وأتم المصدر: "الأهلي اتخذ قراره، في حالة سفر فايلر الخميس كما هو مخطط، سيتم الإعلان في صباح اليوم التالي عن تفعيل البند الذي يسمح برحيل المدير الفني، مع الإعلان في نفس اللحظة عن المدير الفني الأجنبي الجديد".