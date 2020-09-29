يطالب برحيل لاعب جديد... زيدان يجد بديلا لبنزيما في ريال مدريد

يواصل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ترتيب صفوف الفريق والاستقرار على العناصر التي سترحل عن كتيبة الملكي قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والمقرر له 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي بعد أقل من أسبوع واحد فقط.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هناك لاعبين يدور الخلاف حولهما في ريال مدريد، بشأن الاستغناء عن أحدهما وبقاء الآخر وكلاهما يلعب في خط الهجوم، حيث يرغب زيدان في إبقاء أحد اللاعبين فقط ليكون بديلاً في الفترة المقبلة للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، الذي يحظى بثقة زيدان الكاملة.

الحديث يدور عن الثنائي بورخا مايورال والدولي الصربي لوكا يوفيتش، الذي ضمه ريال مدريد في الموسم الماضي من إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ولكن اللاعب فشل في ترك بصمته مع العملاق الإسباني، ولم يحصل على الفرصة ليكون أساسياً في الكثير من المباريات.

وحسم برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني التلفزيوني الشهير، في الساعات الماضية الأمر، وكشف النقاب عن أن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد الاستغناء عن يوفيتش على سبيل الإعارة في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها النادي بشأن اللاعب، مع الإبقاء على بورخا مايورال في صفوف الفريق هذا الموسم.

وأوضح البرنامج أن المدير الرياضي لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، تواجد في الأيام القليلة الماضية في إيطاليا من أجل لقاء مسؤولي بعض الأندية هناك ودراسة عروضهم لضم لوكا يوفيتش وبورخا مايورال.

وفي حال رحيل يوفيتش بناء على رغبة زيدان سيكون اللاعب الخامس الذي يغادر ريال مدريد هذا الموسم، بعد الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني سيرجي ريجليون والمغربي أشرف حكيمي والبرازيلي رينير جيسوس.

وختم البرنامج أن إدارة ريال مدريد ترفض بشدة بيع لوكا يوفيتش، وترى أن الصربي سيُصبح مهاجمًا كبيرًا إذا شارك بشكل مستمر، واكتسب الخبرات الكثيرة مثلما كان متألقاً قبل موسمين في الدوري الألماني ضمن إينتراخت فرانكفورت.