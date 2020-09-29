الاتحاد الآسيوي يأجل مباريات أندية شرق القارة في دوري الأبطال للمرة الثانية

أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباريات أندية شرق القارة الصفراء لحساب منافسات بطولة دوري الأبطال، حيث ستقام في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولم يكشف الاتحاد عن أسباب التأجيل، حيث قرر تأجيل موعد استئناف مباريات شرق القارة لمدة 32 يوما، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق عودة المباريات في 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حسب موقع "عاجل".

ويأتي قرار التأجيل في الوقت الذي وصلت منافسات أندية غرب آسيا إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأغلى في القارة، حيث يلتقي غدًا الأربعاء، النصر والأهلي في كلاسيكو سعودي مثير، على ملعب نادي السد، فيما يصطدم باختاكور الأوزبكي مع نظيره بيرسبوليس الإيراني، في الطرف الثاني لمحطة دور الثمانية.