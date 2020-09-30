حكاية ميار شريف أول مصرية تحقق فوزا في بطولة رولان جاروس للتنس

اتجهت أنظار جميع المصريين، أمس الثلاثاء، إلى بطولة رولان جاروس للتنس إحدى البطولات الكبرى، لكن هذه المرة لمساندة بطلة مصرية تدعى ميار شريف.

حققت ميار، هذا الأسبوع، عددا من الأرقام القياسية في تاريخ التنس النسائي المصري، فباتت أول مصرية تحقق الفوز في بطولة كبرى "جراند سلام"، كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس.

وانتهت مغامرة ميار شريف المصنفة 172 على العالم بصورة أكثر من رائعة بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية على البطولة، بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

Making History💪🇪🇬



Mayar Sherif becomes the first woman representing Egypt to win a Grand Slam match! — Roland-Garros (@rolandgarros) September 23, 2020

ولدت ميار شريف في مايو 1996 (24 عاما) وبدأت مشوارها مع رياضة التنس منذ طفولتها في عمر الخمس سنوات.

وقالت ميار في تصريحات لموقع رولان جاروس الرسمي: "أتذكر عندما كان عمري 13 عاما وأنا أقفز من الفرحة لتتويج روجر فيدرير بلقب البطولة".

البداية

بدأت ميار مشوارها مع اللعبة نحو تحقيق أحلامها بالتدرج في الأكاديميات والأندية المختلفة.

وتألقت في مرحلة الناشئين وتدرجت في التصنيف العالمي بتلك المرحلة قبل أن تبتعد عن المسابقات لفترة بعد التخرج من المدرسة قبل أن تلتحق بجامعة بيريدين بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

You deserve all the respect and appreciation🇪🇬❤️#Mayar_Sherif pic.twitter.com/lV8UE4pgmL — 𝓐𝓱𝓶𝓮𝓭 𝓼𝓪𝓵𝓮𝓶 (@AhmedSa49356636) September 30, 2020

التحقت ميار في تلك الفترة بفريق التنس بجامعتها وشاركت في العديد من بطولات الجامعات وحققت أرقاما مميزة على مستوى الفردي والزوجي.

وكانت تزور مصر في تلك المرحلة على فترات وتشارك في بطولات قليلة مثل التي كانت تقام في شرم الشيخ من أجل التواجد في التصنيف العالمي.

وفي عام 2017، فازت ميار على المصنفة الأولى في أكبر بطولات الجامعات بالقسم الغربي في أمريكا.

أنهت ميار مشوارها الجامعي عام 2018 وتخرجت بشهادة في الطب الرياضي وبالتحديد في إصابات ملاعب التنس.

نقطة التحول

تخرجت ميار من الجامعة وبدأت من جديد خطوات تحويل حلمها إلى واقع واللعب على المستوى الاحترافي.

ولم تبدأ ميار بالبطولات الكبرى ونجحت بالفعل في التقدم بالتصنيف العالمي ووصلت ضمن أفضل 300 لاعبة على مستوى العالم.

ترتيبك ١٧٠ علي العالم وبتلاعبي رقم ٢ علي العالم وبتلعبي و مموته نفسك وبتحاربي علي كل كورة؟

رغم خسارتك ولكن خسارة ورأسك مرفوعة

مكسب بطله مصرية في عالم التنس

الف برافو يا ميار ❤️❤️❤️#Mayar_Sherif#ميار_شريف pic.twitter.com/EYfvdq02XF — Mohamed Lotfy 🇪🇬 (@lotfysalman) September 29, 2020

وكانت نقطة التحول الكبرى في أغسطس/آب، عندما شاركت في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، وحققت ميار ذهبية المسابقة على المستويين الفردي والزوجي.

تأهلت ميار إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تشارك في الأولمبياد على مستوى رياضة التنس، ولكن بشرط وحيد أن يكون تصنيفها ضمن أفضل 300 لاعبة بالعالم قبل انطلاق البطولة ووقتها كانت رقم 212.

ذاع صيت ميار بين المتابعين المصريين بعد تأهلها إلى الأولمبياد وانتظر الجميع ما ستقدمه خلال الفترة المقبلة.

الحلم أصبح حقيقة

تحول حلم ميار إلى حقيقة بالمشاركة في إحدى البطولات الكبرى "جراند سلام" عندما شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني الماضي.

Mayar Sherif is the first Egyptian woman tennis player to reach this stage in the first place and she managed to make thousands of Egyptians watch the game in the Mid of Tuesday morning .... lots of achievements even if she lost to the World no.2 player #MayarSherif #champ pic.twitter.com/MhVXLC3sco — Haidy Ashraf (@haidydarwish1) September 29, 2020

لعبت ميار أمام الأمريكية آن لي في الدور الأول التمهيدي في رحلة البحث لكتابة التاريخ وتحقيق حلم التأهل للدور الرئيسي.

وكما كان متوقعا خرجت ميار من الدور التمهيدي ولكن بخسارة كانت قريبة بمجموعتين دون رد 3-6، 5-7.

تحول حلم ميار إلى واقع هذه المرة عندما شاركت في بطولة رولان جاروس التي تحدثت مع عائلتها أنها يوما ما ستكون هنا وسيحضرون لمساندتها مثل هؤلاء الأبطال.

ونجحت ميار الأسبوع الماضي في كتابة التاريخ بالفوز على الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد (6-4، 6-0)، وكان لفوز ميار صدى واسعا لأنها أصبحت أول لاعبة مصرية في التاريخ تحقق الفوز في مباراة ببطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام".

#MayarSherif of Egypt hits a forehand during her first round match against Karolina Pliskova at the #FrenchOpen tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 29 September 2020.

#ميار_شريف pic.twitter.com/PZt9o1hv9J — mostafa mansi (@mansi0079) September 29, 2020

فتاة مصر الذهبية مرفوعة الرأس أمام العالم

لم يتوقف طموح ميار المصنفة 172 عالميا عند ذلك الحد، ونجحت في الدور الثاني التمهيدي من الفوز على الأمريكية كاتي مكنالي المصنفة 120 على العالم بمجموعتين دون مقابل (6-2، 6-4).

وباتت ميار على بعد خطوة من كتابة تاريخ جديد كأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة جراند سلام وبالتحديد رولان جاروس، وتغلبت على جوليا جاتو الإيطالية المصنفة 156 عالميا بنفس النتيجة (6-1، 6-3) لتدخل التاريخ.

تأهلت ميار للدور الرئيسي لتصطدم بالتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية في البطولة، وكان من المتوقع خسارة بسهولة للبطلة المصرية، لكن ذلك لم يحدث.

قدمت ميار أداء أكثر من رائع وفازت بالمجموعة الأولى 7-6 قبل أن تخسر في الثانية 2-6 وفي المجموعة الفاصلة خسرت ميار بصعوبة 4-6 لتخرج فتاة مصر الذهبية مرفوعة الرأس أمام العالم.