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    ميار شريف أول مصرية تحقق فوزا وتصل للدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس للتنس

    حكاية ميار شريف أول مصرية تحقق فوزا في بطولة رولان جاروس للتنس

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    رياضة
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    اتجهت أنظار جميع المصريين، أمس الثلاثاء، إلى بطولة رولان جاروس للتنس إحدى البطولات الكبرى، لكن هذه المرة لمساندة بطلة مصرية تدعى ميار شريف.

    حققت ميار، هذا الأسبوع، عددا من الأرقام القياسية في تاريخ التنس النسائي المصري، فباتت أول مصرية تحقق الفوز في بطولة كبرى "جراند سلام"، كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس.

    وانتهت مغامرة ميار شريف المصنفة 172 على العالم بصورة أكثر من رائعة بعد الخسارة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية على البطولة، بصعوبة كبيرة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

    ولدت ميار شريف في مايو 1996 (24 عاما) وبدأت مشوارها مع رياضة التنس منذ طفولتها في عمر الخمس سنوات.

    وقالت ميار في تصريحات لموقع رولان جاروس الرسمي: "أتذكر عندما كان عمري 13 عاما وأنا أقفز من الفرحة لتتويج روجر فيدرير بلقب البطولة".

    البداية

    بدأت ميار مشوارها مع اللعبة نحو تحقيق أحلامها بالتدرج في الأكاديميات والأندية المختلفة.

    وتألقت في مرحلة الناشئين وتدرجت في التصنيف العالمي بتلك المرحلة قبل أن تبتعد عن المسابقات لفترة بعد التخرج من المدرسة قبل أن تلتحق بجامعة بيريدين بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

    التحقت ميار في تلك الفترة بفريق التنس بجامعتها وشاركت في العديد من بطولات الجامعات وحققت أرقاما مميزة على مستوى الفردي والزوجي.

    وكانت تزور مصر في تلك المرحلة على فترات وتشارك في بطولات قليلة مثل التي كانت تقام في شرم الشيخ من أجل التواجد في التصنيف العالمي.

    وفي عام 2017، فازت ميار على المصنفة الأولى في أكبر بطولات الجامعات بالقسم الغربي في أمريكا.

    أنهت ميار مشوارها الجامعي عام 2018 وتخرجت بشهادة في الطب الرياضي وبالتحديد في إصابات ملاعب التنس.

    نقطة التحول

    تخرجت ميار من الجامعة وبدأت من جديد خطوات تحويل حلمها إلى واقع واللعب على المستوى الاحترافي.

    ولم تبدأ ميار بالبطولات الكبرى ونجحت بالفعل في التقدم بالتصنيف العالمي ووصلت ضمن أفضل 300 لاعبة على مستوى العالم.

    وكانت نقطة التحول الكبرى في أغسطس/آب، عندما شاركت في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، وحققت ميار ذهبية المسابقة على المستويين الفردي والزوجي.

    تأهلت ميار إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تشارك في الأولمبياد على مستوى رياضة التنس، ولكن بشرط وحيد أن يكون تصنيفها ضمن أفضل 300 لاعبة بالعالم قبل انطلاق البطولة ووقتها كانت رقم 212.

    ذاع صيت ميار بين المتابعين المصريين بعد تأهلها إلى الأولمبياد وانتظر الجميع ما ستقدمه خلال الفترة المقبلة.

    الحلم أصبح حقيقة

    تحول حلم ميار إلى حقيقة بالمشاركة في إحدى البطولات الكبرى "جراند سلام" عندما شاركت في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني الماضي.

    لعبت ميار أمام الأمريكية آن لي في الدور الأول التمهيدي في رحلة البحث لكتابة التاريخ وتحقيق حلم التأهل للدور الرئيسي.

    وكما كان متوقعا خرجت ميار من الدور التمهيدي ولكن بخسارة كانت قريبة بمجموعتين دون رد 3-6، 5-7.

    تحول حلم ميار إلى واقع هذه المرة عندما شاركت في بطولة رولان جاروس التي تحدثت مع عائلتها أنها يوما ما ستكون هنا وسيحضرون لمساندتها مثل هؤلاء الأبطال.

    ونجحت ميار الأسبوع الماضي في كتابة التاريخ بالفوز على الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد (6-4، 6-0)، وكان لفوز ميار صدى واسعا لأنها أصبحت أول لاعبة مصرية في التاريخ تحقق الفوز في مباراة ببطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام".

    فتاة مصر الذهبية مرفوعة الرأس أمام العالم

    لم يتوقف طموح ميار المصنفة 172 عالميا عند ذلك الحد، ونجحت في الدور الثاني التمهيدي من الفوز على الأمريكية كاتي مكنالي المصنفة 120 على العالم بمجموعتين دون مقابل (6-2، 6-4).

    وباتت ميار على بعد خطوة من كتابة تاريخ جديد كأول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة جراند سلام وبالتحديد رولان جاروس، وتغلبت على جوليا جاتو الإيطالية المصنفة 156 عالميا بنفس النتيجة (6-1، 6-3) لتدخل التاريخ.

    تأهلت ميار للدور الرئيسي لتصطدم بالتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الرابعة عالميا والثانية في البطولة، وكان من المتوقع خسارة بسهولة للبطلة المصرية، لكن ذلك لم يحدث.

    قدمت ميار أداء أكثر من رائع وفازت بالمجموعة الأولى 7-6 قبل أن تخسر في الثانية 2-6 وفي المجموعة الفاصلة خسرت ميار بصعوبة 4-6 لتخرج فتاة مصر الذهبية مرفوعة الرأس أمام العالم.

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