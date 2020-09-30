ميار شريف توجه أسئلة لمحمد صلاح وتنتظر مقابلته... فيديو

أصبحت ميار شريف أول مصرية تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات التنس الكبرى، عندما واجهت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، أمس الثلاثاء، لكنها غادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.

تلقت ميار دعما من مواطنها محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي أشار إلى نجاح مواطنته على حسابه في "تويتر".

فتوجهت ميار بالشكر إلى المهاجم المصري، وقالت إنها تود أن تسأله بعض الأسئلة إذا أتيحت لها الفرصة بمقابلته.

"How did he break the barrier of doing something so big as a person that comes from Egypt?"@MoSalah, Egypt's newest star Mayar Sherif has a question for you... (and wouldn't mind a phone call 😉)#RolandGarros pic.twitter.com/3UhZSgmNg0 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020

وقالت مبتسمة "لم نتواصل بعد وأتمنى حدوث ذلك، وسيكون من الجيد للغاية".

وتابعت "لكن ما أود أن أسأله بشأنه هو كيف تخطى الحواجز ليصبح أول من يفعل شيئا كبيرا كشخص قادم من مصر؟ كيف فعل ذلك؟ وكيف كانت المراحل التي تجاوزها للوصول إلى ما وصل إليه الآن؟".

وكانت اللاعبة المصرية، 24 عاما، قد ودعت رولان جاروس بعد هزيمتها بصعوبة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة عالميا والثانية في البطولة، بنتيجة 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.

وقالت ميار، التي ستحصل على 69 ألف دولار جائزة، وهو مبلغ أكثر من نصف ما حصلت عليه من جوائز مالية طوال مسيرتها: "لا أعتقد أني قدمت أفضل ما لدي، وأعتقد أنه كان بإمكاني القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل".

وواصلت: "لكنك تعرف ماذا؟ أودع البطولة بشكل إيجابي، متحمسة للعمل بجدية أكبر، لأنني رأيت مستوى البطولة ورأيت أنه رغم عدم تقديم أفضل ما لدي كنت قريبة من الفوز على واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، لذلك سأواصل العمل بجدية أكبر".

وأردفت: "لا زلت أملك مساحة كبيرة للتطوير والتحسن ما يمنحني المزيد من الأفضلية والدافع، ولا أستطيع الانتظار للعودة للملعب والتدريب والعمل بجدية أكبر، للعودة واللعب على هذا المستوى".

وأضافت: "كنت استمتع بالمباراة. هذه هي الحقيقة، وشعرت بأنني موجودة حيث انتمي، في الملاعب الكبيرة التي تحظى باهتمام جميع الناس هنا، يتملكني شعور رائع، أود اللعب في أحد هذه الملاعب مرة أخرى، وأثق في أني سأعود لألعب هنا".