"العمل في المطبخ وإحراج غوارديولا لها"... أول امرأة تقود لقاء في السوبر الألماني

شهد لقاء كأس السوبر الألماني الذي جمع فريقي بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، قيادة بيبيانا شتاينهاوس للقاء لتصبح أول امرأة تقود لقاء في السوبر الألماني.

اللقاء انتهى بتتويج بايرن ميونيخ باللقب بعد فوزه بثلاثة أهداف لاثنين، تناوب على تسجيل أهداف البافاري كل من كورينتين توليسو، توماس مولر وتوماس مولر، فيما سجل كل من جوليان براندت وإيرلينغ هالاند أهداف دورتموند.

وكانت شتاينهاوس قد دخلت التاريخ في 2017، عندما أصبحت أول حكمة ألمانية تدير مباراة في أحد الدوريات الخمس الكبرى، وذلك خلال لقاء هيرتا برلين وفيردر بريمن، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني، ومنذ ذلك الوقت، بلغ عدد المباريات التي أدارتها الحكمة الألمانية في "البوندسليغا"، 23 لقاء مختلفاً.

هذا وقادت صاحبة الـ41 عاما اللقاء، وكانت قد بدأت في الظهور في لقاءات كرة القدم للرجال في 2007، وتعرضت لعدد من المواقف المثيرة للجدل من بينها حديثها الشهير مع الإسباني بيب غوارديولا في2014، عندما كان يقود بايرن ميونيخ، وبدا غاضبا خلال لقاء فريقه مع بروسيا مونشنغلادباخ، لتعمد المنافس إهدار الوقت ليتجه نحو شتاينهاوس، التي كانت حكما رابعا في ذلك اللقاء.

حيث قام بوضع يده على كتفها لتزيح يد الإسباني سريعا ليعود لمصافحتها لاحقا بعنف وبطريقة عصبية.

Şu sıralarda oynanan Werder Bremen-Wolfsburg maçının hakemi bir kadın. Bibiana Steinhaus... 2014’te bir Bayern Münih maçında 4. hakem olarak görev yaptığında Guardiola’yla yaşadığı diyaloglarla kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri oldu. pic.twitter.com/Os2c9IXPdq — Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) June 7, 2020

وفي واحدة من أشهر الوقائع التي حصلت في الملاعب الألمانية ما حصل مع شتاينهاوس، خلال قيادتها للقاء جمع فورتونا دوسلدورف وإنتراخت فرانكفورت، في 2015، عندما طردت التركي كريم ديميرباي، إلا أنه قبل خروجه من الملعب همس في أذنها قائلا "النساء مكانهن المطبخ".

Bibiana Steinhaus has been announced as the 1. #Bundesliga's first ever female referee.



About time. pic.twitter.com/SIur3VMNWI — Felix Tamsut (@ftamsut) May 19, 2017

ليقوم الاتحاد الألماني بمعاقبته وإيقافه 5 مباريات، وفرض عليه غرامة مالية، بالإضافة لإجبار اللاعب على إدارة لقاء في الدوري الألماني للسيدات، حتى يتعلم احترام المرأة.