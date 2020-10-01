دست يجتاز الفحص الطبي للانتقال إلى برشلونة

حيث خضع الأمريكي لعدد من الفحوصات الطبية في مشفى برشلونة للتأكد من سلامته البدنية قبل الانتقال للفريق.

وبحسب صحيفة "موندوديبورتيفو" فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يكون اليوم الخميس، على أن يعقد المؤتمر التقديمي للاعب يوم الجمعة المقبل.

وأضافت التقارير بأن انتقال ظهير أياكس الهولندي قد كلف خزائن النادي الإسباني 20 مليون يورو بالإضافة لمتغيرات تصل لـ5 ملايين يورو.

هذا وكان عدد من الأندية الأوروبية قد عبر عن رغبة بالتوقيع مع اللاعب ومنها بايرن ميونيخ الأملاني، إلا أن الأمريكي فضل الانتقال إلى برشلونة.