كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

عقب 39 يوما من نهائي النسخة الماضية، ينطلق موسم جديد من دوري الأبطال، بإقامة قرعة دور المجموعات مساء اليوم الخميس، في تمام الخامسة بتوقيت وسط أوروبا.

ويخوض بايرن ميونخ الألماني نسخة الموسم الجاري، بهدف الحفاظ على لقبه الذي حققه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي بهدف دون رد.

كيف تقام القرعة

يتم تقسيم الـ32 فريقا المشاركين على 4 أوعية. الأول يحتوي على حامل اللقب وبطل الدوري الأوروبي وأبطال الدوريات الستة الكبرى.

الأندية الأخرى يتم توزيعها على الأوعية من 2 إلى 4 وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي المعتمدة على أدائهم في آخر 5 مواسم.

يتم اختيار فريق من كل وعاء لكل مجموعة، ولا يمكن أن يجتمع فريقان من نفس البلد، في مجموعة واحدة.

It's the Champions League draw today 🤩 pic.twitter.com/dO7nqGowXD — B/R Football (@brfootball) October 1, 2020

تصنيف الأندية

الأول: بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت، بورتو.

الثاني: برشلونة، أتليتكو مدريد، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، شاختار، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، أياكس.

الثالث: دينامو كييف، ريد بول سالزبورج، لايبزيج، إنتر، أوليمبياكوس، لاتسيو، أتالانتا، كراسندور.

الرابع: لوكوموتيف موسكو، مارسيليا، كلوب بروج، بوروسيا مونشنجلادباخ، إسطنبول باكشهير، ميتلاند، ستاد رين، فرينكفاروس بودابيست.

It's #UCLdraw day! 🤩



Create your 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 #UCL group from the pots 👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2020

مواعيد المباريات

تبدأ مرحلة دور المجموعات يومي 20/21 أكتوبر/تشرين الأول، وتنتهي 8/9 ديسمبر/كانون الأول.

الجولة الأولى: 20/21 أكتوبر

الجولة الثانية: 2728 آكتوبر

الجولة الثالثة: 3/4 نوفمبر/تشرين الثاني

الجولة الرابعة: 24/25 نوفمبر

الجولة الخامسة: 1/2 ديسمبر

الجولة السادسة: 8/9 ديسمبر

على هامش القرعة

بجانب القرعة، سيتم منح العديد من جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في الموسم الماضي.

مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي ثنائي بايرن ميونخ يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في أوروبا مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

المدرب البافاري هانز فليك ينافس الثنائي الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، على جائزة أفضل مدرب.