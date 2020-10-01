الدوري الإيطالي… تأجيل مباراة جنوى مع تورينو بسبب كورونا

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مباراة جنوى أمام تورينو، المقررة يوم السبت المقبل، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن قرار رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي جاء بعد تأكيد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبي فريق جنوى.

ولفتت إلى أن فريق جنوى، أعلن في وقت سابق وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين اللاعبين والعاملين.

وافتتح نادي جنوى، الموسم بالفوز (4 - 1) على كوتروني قبل أن يسقط في فخ الخسارة الثقيلة من نابولي على ملعب سان باولو، بستة أهداف نظيفة، بحسب ما ذكره موقع "في الجول" المصري.