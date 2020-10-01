نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا... ميسي يصطدم برونالدو

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين نجمي كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما شهد حفل القرعة اختيار هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، كأفضل مدرب في القارة العجوز، عقب فوزه بلقب دوري الأبطال الماضي، فيما اختير روبرت لاندوفيسكي، نجم البايرن أفضل لاعب في أوروبا.

وأسفرت القرعة أيضا عن وقوع البايرن حامل اللقب في مواجهة فريق أتليتكو مدريد الإسباني، فيما سيصطدم أيضا باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما جاءت باقي المجموعات متوازنة إلى حد بعيد.

​وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

بايرن ميونيخ – أتليتكو مدريد – ريد بول سالزبورغ – لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الثانية:

ريال مدريد - شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ.

المجموعة الثالثة:

بورتو - مانشستر سيتي - أولمبياكوس – مارسيليا.

المجموعة الرابعة:

ليفربول - أياكس - أتالانتا – ميتييلاند.

المجموعة الخامسة:

إشبيلية - تشيلسي - كراسنودار - ستاد رين.

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

​المجموعة السادسة:

زينيت سان بطرسبورغ - بوروسيا دورتموند - لاتسيو - كلوب بروغ.

المجموعة السابعة:

يوفنتوس - برشلونة - دينامو كييف – فرينكفاروزي.

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزغ - إسطنبول بشاكشهير.