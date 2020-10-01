الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن أحسن لاعب للموسم الماضي... فيديو

توّج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي "2019-2020".

وجاء الإعلان عن نتائج التصويت، اليوم الخميس، على هامش قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي أجريت في مدينة جنيف السويسرية.

وتنافس ليفاندوفسكي مع الثنائي مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي على الجائزة، بعد دخولهم القائمة النهائية منذ أيام.

وقدّم ليفاندوفسكي، موسمًا استثنائيًا مع الفريق البافاري، وساهم بشكل رئيسي في حصد الثلاثية (الدوري، والكأس،والسوبر المحلي، بالإضافة إلى ودوري الأبطال).

وخلال البطولات الثلاث، شارك ليفاندوفسكي في 46 مباراة، مسجلاً 55 هدفًا، كما صنع 10 أهداف أخرى، وهو أعلى معدل تهديفي له منذ بداية مسيرته الإحترافية.