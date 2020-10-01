بعد انضمامه إلى صفوف النصر... ضياء سبع: لم أتوقع أن أكون أول إسرئيلي يحترف في الإمارات

أكد نجم منتخب إسرائيل ضياء سبع، إنه تفاجأ ولم يتوقع أن يكون اللاعب الإسرائيلي الأول، الذي ينتقل للعب كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سبع في حديثه مع قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية، عن الشارع الإماراتي وردة فعل الإماراتيين حول انضمام لاعب عربي في نادي رياضي إماراتي ""تفاجئت ولم أتوقع أن أكون اللاعب الإسرائيلي الأول الذي ينتقل للعب كرة القدم في الإمارات".

وأضاف "الإماراتيين تفاجؤوا من وجود مجتمع عربي يعيش في إسرائيل".

هذا وقام نادي النصر الإماراتي رسميا بتقديم لاعبه الجديد الإسرائيلي، ضياء السبع، ليكون المحترف الرابع في الفريق.

رسميا.. النصر يقدم لاعبه الجديد الإسرائيلي ضياء السبع ليكون المحترف الرابع في الفريق.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/OYQ8Ah0QR9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 27, 2020

وسيمتد عقد اللاعب القادم من غوانغجو ايفرغراند الصيني، لثلاث سنوات مقبلة وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.