أحداث معركة الزمالك والمصري.. مشاجرات وضرب الحكم وهدف يتيم.. فيديو وصور

أصبح التونسي فرجاني ساسي المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري معرضا للإيقاف فترة قد تبدأ من 8 مباريات وتصل إلى 8 أشهر، وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالموسم الرياضي 2019-2020.

وخرج ساسي لاعب وسط الزمالك مطرودا في لقاء فريقه أمام المصري في الجولة الـ 31 من الدوري المصري.

في الدقيقة 34 سقط ساسي أرضا مطالبا بركلة حرة، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب بشكل طبيعي وسط اعتراضات من النجم التونسي.

ساسي حصل على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، إلا أنه واصل اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة وسط محاولات من لاعبي الزمالك لتهدئته.

وأشهر أمين عمر بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء في وجه ساسي الذي واصل اعتراضه لفظيا وجسديا على حكم المباراة.

واستمر ساسي للحظات في الملعب قبل أن يغادر أرضية الملعب بعد قرار الحكم بطرد اللاعب.

وتنص المادة الثالثة من اللائحة على الضوابط المتعلقة بالتجاوز تجاه حكم المباراة أو أحد مساعديه.

وتنص المخالفات والعقوبات الخاصة بها على ما يلي:

1 - سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة - إيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

2 - الدفع باليد للحكم أو أحد مساعدين أو أحد مسئولي تنظيم المباراة - إيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

3 - السب / البصق على الحكم أو أحد مساعدين أو أحد مسئولي تنظيم المباراة - إيقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

4 - الاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعديه أو أحد مسئولي تنظيم المباراة - إيقاف 8 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعتمد عقوبة فرجاني ساسي على تقرير حكم المباراة الذي سيرسله عقب اللقاء ويحدد وصفا شاملا لما قاله اللاعب وما قام به عقب تلك الواقعة.

وحقق الزمالك على فريق المصري بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

ووفقا لموقع "بطولات"، بدأت الشرطة التحقيق في الاشتباكات التي نشبت بين لاعبي الزمالك والمصري، فور انتهاء المباراة.

وطالبت قوات الداخلية لاعبي الزمالك بالانتظار في غرف خلع الملابس، ورفض مغادرتهم لحين مغادرة فريق المصري البورسعيدي بالكامل من الاستاد، لمنع حدوث اشتباكات.

ورفع الزمالك رصيده إلى 61 نقطة - تم خصم 3 نقاط بسبب الانسحاب أمام الأهلي - واستطاع أن يحمي المركز الثاني من بيراميدز أقرب ملاحقيه.

يذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري رقم 42 في تاريخه قبل نهاية المنافسات بـ 6 جولات.