بضربات الترجيح... أرسنال يطيح بليفربول من كأس الرابطة... فيديو

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على مضيفه ليفربول بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، مساء اليوم الخميس.

ولعب اليوم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول وغادر الملعب في الدقيقة 61 وشارك مواطنه محمد النني مع أرسنال منذ الدقيقة 68 وقد أضاع النني الركلة الثالثة لأرسنال.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها أرسنال بنتيجة 5-4.

سجل لليفربول ميلنر، وفينالدوم، ومينامينو، وجونز، وأضاع أوريجي، وويليامز، فيما سجل لأرسنال لاكازيت، وجونز، وميتلاند نيلز، وبيبي فيما أضاع النني، ليتأهل الجانرز إلى ربع نهائي كأس كاراباو.

يذكر أن ليفربول قد فاز على أرسنال بنتيجة 3-1 في الدوري الاثنين الماضي.