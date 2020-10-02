هوندا توقف مشاركتها في "فورمولا 1" في نهاية موسم 2021

أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات والمحركات، اليوم الجمعة، أنها ستوقف نشاطها في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في نهاية موسم 2021 للتركيز على أبحاث وتقنيات الطاقة الخاصة بالتخلص من الانبعاثات والعوادم.

ولا تشارك هوندا بفريق في البطولة حاليا لكنها تقدم المحركات لفريقي "رد بول" و"ألفا تاوري" المرتبط به؛ وفقا لـ"رويترز".

وصرحت الشركة اليابانية في بيان أنها ترغب في توجيه موارد البحث والتطوير إلى مجالات تقنيات الطاقة الخاصة بالتخلص من الانبعاثات والعوادم التي تتضمن خلايا الوقود والسيارات الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تاكاهيرو هاشيجو في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن قرار الانسحاب من "فورمولا 1" اتخذ في نهاية سبتمبر/ أيلول المنصرم وأكد أن الشركة لا تنوي العودة للبطولة من جديد.

وأضاف هاشيجو، أن قرار الانسحاب من فورمولا 1 "ليس نتيجة لفيروس كورونا لكن بسبب هدفنا طويل الأمد المتمثل في التخلص من (انبعاثات) الكربون".

من ناحيته، قال كريستيان هورنر، رئيس فريق "رد بول" في بيان

"نحن نتفهم مدى صعوبة القرار بالنسبة لشركة هوندا لصناعة السيارات. نحن نتفهم ونحترم الأهداف التي أدت لهذا القرار".