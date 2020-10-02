أول استدعاء من الخطيب لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي

يحضر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، اليوم الجمعة، أول اجتماع له مع رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، اجتماعا مع موسيماني، قبل انطلاق المران الجماعي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وخلال الاجتماع، يعقد الخطيب جلسة تعارف مع المدرب الجنوب إفريقي وتعريفه بالنادي الأهلي، قبل بداية المران عصر اليوم.

ويبدأ موسيمياني، مرانه الأول عصر اليوم الجمعة بعدما تم تعيينه على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

يشار إلى أن موسيماني وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وكان ي استقباله أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري.

وكان بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الجنوب أفريقي، أصدر يوم الأربعاء الماضي، بيانا رسميا، يودع فيه الفريق الذي دربه لمدة 8 سنوات.

وقال موسيماني: "بشعور من الألم والحزن، أترك ماميلودي صنداونز، قبلت عرضا من فريق أجنبي".

وأضاف: "صنداونز كان عائلتي لمدة 8 سنوات، رئيس النادي باتريس موتسيبي كان بمثابة الأب والمعلم والصديق وكاتم الأسرار، لم يكن يمكن أن أتركه أو أترك صنداونز".

وأكمل: "سأرحل، وأنا أحمل روح الأمة الصفراء (لقب صنداونز) معي".