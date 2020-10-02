مدرب منتخب مصر يوجه رسالة إلى محمود الخطيب ومانويل جوزيه وجمهور الأهلي

وقال البدري خلال تصريحاته تلفزيونية: "أتوجه بالتحية إلى محمود الخطيب، فقد كان له دور كبير جدا معي خلال مشواري التدريبي للنادي الأهلي وكان داعما لي وأتمنى له التوفيق وتحقيق البطولة الأفريقية".

وتابع: "الرسالة الثانية إلى مانويل جوزيه، حيث إنه من الأشخاص الذين ساعدوني واستفدت منهم الكثير خلال مشواري التدريبي وأتمنى له التوفيق له ولأسرته".

وأضاف في الرسالة الثالثة: "جماهير النادي الأهلي فضلهم كبير علي، وأكون سعيدا عندما أقابلهم في الشارع وأشعر بحبهم وأتأكد أنهم يحبوني وعكس ما يقال أن هناك جماهير للقلعة الحمراء حزينه مني فهؤلاء قلة".

عن سؤال حول اللاعبين الذين يتمنى أن يعود الزمن للوراء ويعودون للملاعب من جديد ويختارهم للانضمام إلى المنتخب المصري، أجاب البدري: "لاعبون كُثر بالتأكيد، على رأسهم محمد أبو تريكة وعماد متعب، حسني عبد ربه، محمد شوقي"، وواصل مازحا: "كنت أود أن أقول سيد معوض أيضا ولكنه الآن ضمن جهازي المعاون".

حسام البدري يرد على اتهامه بالتسبب في اعتزال عماد متعب#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/cO88G8qodP — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 2, 2020

وبسؤاله عن رأيه فيما يقال عنه دائما بأنه تسبب في اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، رد البدري: "هو لم يفهم المرحلة التي كان فيها، أنا كنت أفكر في أنها سنة الحياة وأن اللاعب عندما يكبر تقل قدراته، ولكني كنت استخدمه في بعض المباريات، ووارد بما أنه نجم اعتاد المشاركة في الملعب كان صعبا عليه تقبل فكرة الجلوس على الدكة، وهذه مشكلته أنه لم يتقبل".

وأتم: "لا توجد مشكلة لدي في التعامل مع النجوم، عندما قرر حسام غالي أن يعتزل طالبته بألا يفعل ذلك وقلت له أنني أريدك لأن قدراته البدنية كانت أعلى نوعا ما ولكنه أصر على قراره".