الاتحاد الآسيوي يعلق على استبعاد الهلال السعودي من دوري الأبطال

علق نائب مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم افازبيك بيرديكولوف، على حالة نادي الهلال بعد اعتبار نتائج حامل اللقب لاغية وغير محتسبة لمخالفته لوائح البطولة، برغم ضمانه حسابيا التأهل الى ثمن النهائي.

وأكد بيرديكولوف على أن نادي الهلال السعودي "لم يتعرض للظلم" بسبب هذا القرار، "لعدم قدرته على توفير 13 لاعبا قبل مباراته مع شباب الأهلي" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وقال بيرديكولوف، في تصريح أدلى به خلال لقاء نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة حول تنظيم المنافسات، اليوم الجمعة، إن "الحد الأدنى كان 13 لاعبا وقد تم الاتفاق على هذا الرقم قبل البطولة، وهو يتوافق ايضا مع قوانين الاتحاد الاوروبي للعبة. للأسف لم ينجح الهلال بجلب 13 لاعبا قبل مباراته الاخيرة"، على حد تعبيره.

وحول السماح لنادي الأهلي باستبدال حارسين مصابين بفيروس كورونا المستجد، دون لاعبي ميدان آخرين، نوه بيرديكولوف إلى أن الاتحاد "يسمح لكل ناد بتسجيل 35 لاعبا لكل الموسم لكن الموسم طويل ونتفهم أن تحصل إصابات. يمكن للنادي اختيار 21 لاعبا من قائمته لخوض كل مباراة"، بحسب "الإمارات اليوم".

وأضاف بيرديكولوف "يمكن استبدال حارس أو اثنين إذا تعرضوا لإصابات بالغة، فالحارس لديه خصائص مميزة عن باقي اللاعبين، وهذا ما قام به الهلال".

وأكد بيرديكولوف إلى أنه "بعد التأكد من فريقنا الطبي أن الحارسين لا يمكنهما العودة في 30 يوما سمحنا لهم باستبدال حارسين. لكن بالنسبة لباقي اللاعبين لا تسمح القوانين بذلك".

وأصيب عدد من لاعبي نادي الهلال السعودي على دفعات بفيروس كورونا المستجد، وسجل النادي إصابة 19 لاعبا، وقدم لائحة مؤلفة من 11 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.