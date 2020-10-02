ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، إصابة نجم فريقه السنغالي، ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر النادي الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه إن اختبارات "كوفيد 19" لساديو ماني جاءت إيجابية.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020

​وأوضح ليفربول: "اللاعب يخضع حاليا للعزل الذاتي، وفقا للإرشادات الصحية اللازمة".

وأشار البيان إلى أن "اللاعب أظهر خلال مباراة ليفربول مع أرسنال التي فاز فيها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أعراضا خفيفة للإصابة بالفيروس، ولكنه يشعر بصحية جيدة بشكل عام".