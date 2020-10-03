‏بسبب نيمار... مدافع مارسيليا يتلقى مليوني رسالة تهديد بالقتل على واتساب

واتهم نيمار ألفارو بإهانته عنصريا خلال قمة الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وقال ألفارو: "في المباراة استمتعت كثيرا لأنه كان أول كلاسيكو لي في فرنسا، العام الماضي لم أستطع المشاركة، كما أننا حققنا الفوز".

وتابع "أدركت ما يحدث عندما عدنا إلى مارسيليا، بدأت الرسائل في الوصول إلى هاتفي، تلقيت أكثر من مليوني رسالة على واتساب بكل أشكال التهديد وبلغات أخرى".

وأضاف "احتوت الرسائل على صور لسياراتي، وأخبروني أنهم سيأتون إلى منزلي لقتلي ولقتل والداي في المتجر الذي يعملان به"، بحسب صحيفة "كيك أوف".

وأكمل "كنت مرعوبا، وقضيت ليالي دون نوم. تأثير نيمار كبير للغاية، حتى هو لا يدرك تداعيات ما هو قادر على فعله. مررنا بوقت صعب، والداي رأياني أبكي كل يوم".

وأتم "لقد أساء فهم بعض كلماتي. لا يمكنك أبدا أن تعيش في مارسيليا لو كنت عنصريا. وصل الأمر إلى تفكيري في الرحيل عن مارسيليا، لكن النادي دعمني".

وكانت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي قد قررت عدم توقيع عقوبات على ألفارو أو نيمار، لعدم وجود أدلة كافية تكفي لإدانة أحدهما.

يذكر أن نيمار اتهم ألفارو بنعته بـ"القرد"، بينما زعمت تقارير أن الأخير قال له "قرد أحمق قذر".