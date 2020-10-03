موسيماني: أشكر النادي الأهلي على ثقته.. ولست في موضع رفاهية فايلر

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي، الشكر لإدارة القلعة الحمراء ورئيسها محمود الخطيب، على وثوقهم فيه لتدريب "نادي القرن الأفريقي".

وقال موسيماني في مؤتمر تقديمه: "أود أن أشكر محمود الخطيب وإدارة الأهلي، وثقوا في لإدارة نادي القرن وأعلم مدى ضخامة المهمة. لدي خبرة عملية، واجهت الأهلي 4 مرات، أعرف كيف يلعب في مصر وخارجها".

وتابع "لم يكن من السهل أن أترك صنداونز وآتي إلى الأهلي، قضيت 8 سنوات هناك. لكن هذا يوضح ضخامة الأهلي، إنه أكبر ناد يحترم في أفريقيا، وفي جنوب أفريقيا تحديدا".

وأضاف "رأيت تصريحات رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس نادي صنداونز، ومشجعي النادي الذين تمنوا لي الحظ في المطار في حين كان يجب أن يكونوا غاضبين بعد رحيلي، عقب تحقيق الثلاثية المحلية".

وأكمل "الأمر الإيجابي هو أنني انتقلت للأهلي، أعرف الضغط الواقع عليه للفوز دائما حيث تعرضت له مع صنداونز، ورأيت الضغط الواقع على الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا".

🏟 التتش اليوم

🏋‍ العمل الشاق مستمر في أول مران تحت قيادة موسيماني.



🔴 #معاك_يا_أهلي pic.twitter.com/746f16kYmT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 2, 2020

وأكد "وجدت استقبالا حافلا من اللاعبين، لست جديدا على الأهلي، أنا فقط جديد على المباني هنا. كنت ألعب بنفس طريقة 4-2-3-1 في صنداونز، لكن لو هناك ضرورة لتغيير الخطة لاستيعاب لاعبين مهمين قد أفعل ذلك. الأهم أن نجد النجاح الذي صعد بالفريق لنصف نهائي دوري الأبطال والفوز بالدوري".

وعن إمكانية إراحة اللاعبين في مباريات الدوري قبل مواجهة، أتم موسيماني "لست في موضع رفاهية المدرب السابق، أنا هنا للحفاظ على الدفعة. تلك المباريات اختبار لمباراة الوداد. سأبدأ بقيادة الفريق من مباراة المقاولون يوم الأحد".