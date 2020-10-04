إثيوبي يفجر مفاجأة ويفوز بماراثون لندن

أحرز العداء الإثيوبي شورا كيتاتا المركز الأول في سباق ماراثون لندن مسجلا 2.05.41 ساعة متقدما على الكينيين فينسنت كيبشومبا وسيساي ليما.

وتعد هذه أفضل نتيجة لكيتاتا صاحب الـ24 عاما وأول انتصار له في السباق الذي يمتد على مسافة 42.195 كلم خلال مسيرته بعدما اكتفى بالمركز الثاني في لندن ونيويورك عام 2018، ورابعا في لندن وخامسا في نيويورك عام 2019.

الكيني إيليود كيبشوغي حامل الرقم القياسي العالمي والمرشح الأبرز للفوز، تلقى خسارته الأولى منذ سبع سنوات في عقب حلوله ثامنا بفارق دقيقة و8 ثوان عن الفائز.

وتعود آخر خسارة لكيبشوغي في الماراثون، إلى سباق برلين عام 2013 عندما حل ثانيا وراء مواطنه ويلسون كيبسانغ.

ونجح كيبشوغي في الفوز بالمركز الاول في 10 سباقات ماراثون خاضها من أصل 12 في مسيرته.

وكان العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، المرشح بدوره لإحراز المركز الأول، قد أعلن انسحابه عشية انطلاق السباق بسبب إصابة في ربلة الساق.