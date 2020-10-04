أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام 6-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

خسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

تقدم يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وسجل أهداف الضيوف كل من تانجوي ندومبلي وهيونج مين سون (هدفين) وهاري كين (هدفين) وسيرجي أورييه في الدقائق الرابعة والسابعة و31 و37 و51 و79.

وشهدت الدقيقة 28، حصول أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد على البطاقة الحمراء، بسب تدخل عنيف على لاعب المنافس.

بهذه الخسارة، يقبع مانشستر يونايتد في المركز السادس عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 7 نقاط.