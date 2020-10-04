صلاح يسجل هدفين في خسارة ليفربول 7-2 أمام أستون فيلا... فيديو

ليلة تاريخية في الدوري الإنجليزي شهدت خسارة ليفربول بنتيجة 7-2 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

سجل سباعية أصحاب الأرض، أولي ويتكينز (هاتريك) وجاك جريليش (هدفين)، وجون ماجين وروس باركلي في الدقائق الرابعة و22 و35 و39 و55 و66 و75.

وأحرز هدفي ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقتين 33 و60.

بهذه النتيجة، يقبع ليفربول في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا وصافة جدول الترتيب بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.