إيفرتون يتعاقد مع المدافع جودفري

قال نادي "إيفرتون" المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه ضم المدافع بن جودفري لاعب "نوريتش سيتي" المنافس في دوري الدرجة الثانية ووقع معه عقدا لمدة خمسة أعوام.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الصفقة كلفت فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 25 مليون جنيه إسترليني (32.34 مليون دولار)، وإن المبلغ ربما يرتفع إلى 30 مليون جنيه إسترليني بعد ذلك.

ونقل موقع "إيفرتون" الرسمي على الانترنت عن جودفري (22 عاما)، الذي سبق له قيادة منتخب انجلترا تحت 21 عاما، قوله "يشرفني الارتباط بإيفرتون والانتماء لهذ النادي العملاق. أنا سعيد جدا بحصولي على هذه الفرصة وأتوق لبدء مسيرتي مع الفريق".

​وأضاف المدافع الشاب الذي تخرج من أكاديمية نيويورك سيتي الأمريكي "هدفي في إيفرتون هو التتويج بالألقاب والفوز بالمباريات. أحب الفوز وأبذل أقصى جهد مستطاع وأهتم بكل شيء وأنا شخص عاطفي".

وأردف قائلا "أحب السرعة في الأداء وأحب التقدم وأستطيع اللعب في أكثر من مركز في اليسار أو اليمين كقلب دفاع وسبق لي ولعبت كظهير حر وكلاعب وسط مدافع".

وتابع "سألعب في أي مركز يراه المدرب مناسبا لي لأنني أثق في رأيه".

وينفرد إيفرتون بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بعد فوزه في أول أربع جولات خاضها حتى الآن.