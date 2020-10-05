الأهلي المصري يكشف استعدادات السفر لملاقاة الوداد المغربي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، المصري، الاستعدادات التي اتخذها النادي لسفر الفريق الأول لكرة القدم إلى كازابلانكا لملاقاة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن "بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة للمغرب سوف تخضع لإجراء مسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول إلى كازابلانكا".

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولفت مدير الكرة بالنادي الأهلى إلى أنه "تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".

وأشار إلى أنه "يقوم بتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافٍ من وصول الفريق".