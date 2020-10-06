مصر... تحذير رسمي من وزارة الداخلية لجماهير الزمالك عقب أزمة مرتضى منصور

حذرت وزارة الداخلية المصرية جماهير نادي الزمالك من الاستجابة لدعوات بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بمعاقبة رئيس النادي مرتضى منصور.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات فورية حاسمة حيال أي مخالفة للإجراءات القانونية.

وسبب قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف متضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، حالة من الجدل الكبير في الوسط الرياضي المصري.

وشدد رئيس نادي الزمالك على عدم اعترافه بالعقوبة.

#وزارة_الداخلية صرح مصدر أمنى بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك إعتراضاً على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادى pic.twitter.com/beVzocfzdi — وزارة الداخلية (@moiegy) October 5, 2020

من جانبها خاطبت اللجنة الأولمبية وزارة الشباب والرياضة لتفعيل قرار عزل رئيس الزمالك، وعقد جمعية عمومية طارئة بحد أقصى يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد.

من جهته عقد مرتضى منصور اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من أجل مناقشة قرار اللجنة الأولمبية ومطالبته بالتدخل لوقف القرار.