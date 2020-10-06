مارادونا يفلت من فيروس كورونا

أفلت الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت فحوصاته سلبية عقب مخالطته أحد لاعبي فريقه خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني.

وقال محامي مارادونا عبر "تويتر"، إن نتيجة فحص كورونا الذى خضع له موكله جاءت سلبية، عقب مخالطته لفاكوندو كونتين أحد لاعبى فريقه المصاب بالفيروس.

Football legend Diego Maradona has been tested for COVID-19, his lawyer said on Twitter on Monday. https://t.co/x7S8gxcxrj pic.twitter.com/psd8kUyK42 — George Gerald (@GeorgeGerald) October 6, 2020

وأضاف محامي مارادونا "أشكر كل الأرجنتينيين على اهتمامهم، حافظوا على سلامتكم لأن الفيروس ما زال موجودا بيننا".

ويتولى مارادونا تدريب خيمناسيا إيسجريما، وهو ناد ينافس فى دورى الدرجة الأولى الأرجنتيني، ويتخذ من مدينة لابلاتا مقرا له.

وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الحالات المصابة إلى 35.5 مليون، شفي منها 24.8 مليون، بينما توفي مليون و400 ألف حالة.