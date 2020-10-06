إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف ليفربول الإنجليزي

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لكوفيد-19 جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في يونيو/ حزيران من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني يوم الاثنين قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا يوم الأربعاء.

وقال الاتحاد السويسري إنه تم عزل شاكيري عن باقي التشكيلة. وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "نحن نستوضح كيفية التعامل مع سلطات الصحة المحلية".

وأصيب ساديو ماني وتياجو ألكانتارا، وهما زميلان لشاكيري في ليفربول، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

OFFICIAL: The Swiss FA announce that Liverpool winger Xherdan Shaqiri has tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/wNBhb02EcN — B/R Football (@brfootball) October 6, 2020

ويمثل هذا الأمر ضربة جديدة لشاكيري الذي لا يشارك مع ليفربول.

وظهر شاكيري في سبع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مناسبتين فقط، ولم يظهر هذا الموسم سوى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وكان شاكيري قد طلب استبعاده من تشكيلة سويسرا العام الماضي للتركيز على اللعب مع ناديه ولم ينضم قبل استدعائه في هذه المرة.

وستلعب سويسرا أيضا في ضيافة إسبانيا في دوري الأمم يوم السبت ثم تواجه ألمانيا بعدها بثلاثة أيام.