رئيس ناد مصري: امتلك أفضل مهاجم في مصر وشمال أفريقيا

قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه يمتلك أفضل مهاجم في مصر وشمال أفريقيا.

وأوضح عامر، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن مهاجم سموحة، حسام حسن، هو أفضل لاعب حاليا في مصر وأفريقيا، ومن يرغب في الحصول على خدماته عليه دفع مقابل باهظ.

وأشار رئيس نادي سموحة إلى أنه وضع قيمة حسام حسن المادية، والتي تصل إلى 50 مليون جنيه مصري تقريبا.

وتابع عامر بقوله "حسام حسن أفضل رأس حربة في مصر بلا منازع وأفضل من مهاجمين شمال أفريقيا لعبا ومهارة وقوة".

وأكمل "من يمتلك 50 مليون جنيه نقدا ونسبة 10% في حالة إعادة البيع يمكنه شراء اللاعب، ولا عزاء للوسطاء".

ويملك حسام حسن أكثر من عرض محلي للتعاقد معه حيث دخل ضمن حسابات الأهلي والزمالك، كما يمتلك عرضا إماراتيا.