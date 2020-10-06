مصر... الحكم بالحبس 3 سنوات على لاعب من الزمالك

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكما بالحبس 3 سنوات على أحد نجوم الفريق الأول لنادي الزمالك.

وأشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أنه صدر حكم بالحبس 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ على لاعب الزمالك إمام عاشور، وخروجه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وقال حسام عزو، رئيس نادي غزل المحلة إن حكم الحبس الصادر بحق لاعب الزمالك إمام عاشور، بسبب عدم تسديد اللاعب مبالغ مستحقة للنادي.

وأوضح بقوله "النادي (غزل المحلة) كان له 3 ملايين جنيه على إمام عاشور، واللاعب سدد 500 ألف فقط، وتبقى لنا مليون ونصف على 3 دفعات".

وأضاف :"حاولنا التواصل مع لاعب الفريق الأبيض لتسديد الأموال إلا أنه تهرب مننا، ووالده لم يعد يرد على اتصالاتنا، وهذه أموال شركة وليس لنا حرية التصرف فيها، لذا حوّلنا الأمر إلى الشؤون القانونية واتخذنا الإجراءات ورفعنا القضية وحصلنا على حكم على اللاعب".

وأكمل :"الحكم هو السجن 3 سنوات ودفع 5 آلاف جنيه كفالة لوقف التنفيذ لحين تسديد الأموال، ونحن استنفذنا كل الطرق القانونية مع اللاعب إلا أنه يتهرب مننا".