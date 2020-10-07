لحظة وفاة مدرب مصري في الملعب أثناء مباراة كرة قدم... صور وفيديو

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة المصري واقعة مؤسفة، بعدما تعرض مدير فني للوفاة أثناء إقامتها بسبب أزمة قلبية .

المواجهة كانت حاسمة، حيث جمعت بين فريقي مركز شباب فارسكور والروضة، في المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة.

وخلال لعب المباراة، سقط أكرم حفيلة، المدير الفني لفريق مركز شباب فارسكور، بشكل مفاجئ.

ووفقا لموقع "في الجول"، فإن السقوط المفاجئ جاء بسبب تعرض المدرب لأزمة قلبية، وهو ما تسبب في وفاته بعد ذلك.

حفيلة سقط خلال تفوق فريقه مركز شباب فارسكور بهدفين نظيفين، وهو ما كان يساعده على التأهل للتصفيات النهائية لدوري الدرجة الثالثة.

وروى إكرامي طلبة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب فارسكور، تفاصيل الواقعة، حيث أكد أنها جاءت بشكل مفاجئ.

شهدت مباراة مركز شباب فارسكور و الروضة في ترقي القسم الرابع بدمياط وفاة اكرم حفيله المدير الفني لمركز شباب فارسكور أثر أزمة قلبية بعد احتفاله بتسجيل فريقه الهدف التاني 💔



مباراة كرة قدم في وجود حكم دولي مثل محمد عادل لعبت بدون سيارة اسعاف او حتى مسعف او طبيب !! 🤐 pic.twitter.com/NyJVt9BlG1 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) October 7, 2020

وأوضح: "كنا نشارك في دورة الترقي للصعود للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة على ملعب رأس البر".

وأضاف: "تقدمنا بالهدف الأول ثم الثاني، وبعدها صافح المدير الفني أحد اللاعبين، وأثناء عودته إلى مقاعد البدلاء سقط على الأرض".

وأتم: "حاولنا إفاقته ولم نستطع، وذهبنا إلى المستشفى، لكنه كان قد توفي بسبب أزمة قلبية".

ونعى المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، رحيل المدرب الشاب عبر "تويتر": "رحم الله فقيد كرة القدم أكرم حفيلة مدير فني مركز شباب فارسكور وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".