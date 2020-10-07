لوقايتهم من كورونا... ميسي ينقل زملاءه بطائرته الخاصة

عرض لاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، طائرته الخاصة البالغ ثمنها 12 مليون جنيه استرليني (15.5 مليون دولار)، على زملائه في المنتخب الأرجنتيني، للتنقل بها في ظل تفشي جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع بوليفيا والأكوادور في أول مباريتين للتأهل لكأس العالم في 8 و13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ميسي عرض طائرته على نجوم منتخب الأرجنتين الذين يلعبون حاليا في أوروبا لمساعدتهم على البقاء آمنين من وباء كورونا.

وانضم إلى ميسي في طائرته كل من باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكونيا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

ومن المقرر أن يعود النجوم الخمسة مع نجم برشلونة البالغ من العمر 33 عاما في الرحلة المتوجهة إلى إسبانيا على متن الطائرة "غلف ستريم في" التي بدأ ميسي استخدامها في عام 2018.

وتتميز طائرة ميسي بوجود مطبخ خاص وحمامين ومقاعد تكفي لاستيعاب 16 شخصا.

ويمكن طي مقاعد الطائرة لكي تتحوّل إلى 8 أسرّة توفر الراحة للمسافرين في الرحلات الطويلة من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية.

وعلى درج الطائرة التي تحمل الرقم 10 على ذيلها، مكتوب أسماء كل من ميسي وزوجته أنتونيلا وأطفاله تياغو وسيرو وماتيو.