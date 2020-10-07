مدرب عربي "يموت من الفرحة" خلال مباراة فريقه... فيديو

تحدث أحمد سلامة، حارس مرمى فريق فارسكور المصري، عن وفاة مدربه أكرم حفيلة داخل أرض الملعب، من الفرحة.

وشهد، يوم أمس الثلاثاء، مواجهة بين فارسكور والروضة ضمن منافسات الترقي للصعود للدرجة الثالثة، وانتهت المباراة لصالح فارسكور بنتيجة 2-1.

وبحسب موقع "يالا كورة"، قبل نهاية شوط المباراة الأول تقدم فارسكور بالهدف الأول عن طريقة رامي بصل، ثم عزز محمد عويضة تقدم فريقه مسجلا الهدف الثاني.

غمرت الفرحة اللاعبين وتوجه بعضهم إلى المدرب للاحتفال معه، قبل أن يسقط المدرب أرضا مغشيا.

وقال سلامة حارس مرمى فارسكور: "عقب تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، عاد المدرب للجلوس على دكة البدلاء، ثم قام وتوجه إلى أحد اللاعبين لتوجيه بعض النصائح قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه".

وأضاف: "لم نعلم وقتها أنه قد فارق الحياة، بحثنا عن سيارة الإسعاف ولم نجدها، حاول أحد لاعبي الفريق الآخر إفاقته ببعض الإسعافات الأولية دون جدوى".

وأكمل: "حملناه وتوجهنا به إلى خارج الملعب، وحملته سيارة الشرطة إلى مستشفى رأس البر. عرض علينا حكم المباراة إلغاءها واعتبار الفريق منسحبا، لكننا أصرينا على استكمال اللقاء من أجل المدرب".

وأتم حارس المرمى: "لو كانت سيارة الإسعاف متواجدة، لربما أنقذنا حياته".