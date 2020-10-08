تقرير يفجر مفاجأة... ميسي تحدث مع مورينيو للعب تحت قيادته

لم تكن المحاولة الأخيرة من ليونيل ميسي لمغادرة برشلونة هي الأولى، حيث سبق للنجم الأرجنتيني، في عام 2004، الحديث مع جوزيه مورينيو للعب تحت قيادته في تشيلسي.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا" الرياضية، أجرى ميسي مكالمة هاتفية طويلة مع مورينيو، من أجل الالتحاق به في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف 2004، تزامنا مع بدء مسيرة الاستثنائي مع النادي اللندني.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي كان يرغب بشدة في اللعب تحت قيادة مورينيو، عقب النجاحات الهائلة له مع نادي بورتو وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي يبلغ من العمر وقتها 16 عاما.

وحاول ميسي بشدة الرحيل عن برشلونة، لكنه فشل في تحقيق رغبته ليكتب التاريخ مع عملاق الليغا.

يذكر أن ميسي كان قريبا هذا الصيف من مغادرة برشلونة، حيث طلب الرحيل قبل أن يتراجع في نهاية الأمر.