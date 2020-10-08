استبعاد أوزيل من قائمة أرسنال في الدوري الأوروبي

استبعد مسعود أوزيل صانع لعب أرسنال البعيد عن الحسابات من تشكيلة الفريق في الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2020-2021، مما يعزز تكهنات صحفية بأنه خاض مباراته الأخيرة مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتد تعاقد أوزيل (31 عاما) إلى يونيو/ حزيران 2021، ويحصل على 350 ألف جنيه إسترليني (452 ألف دولار) في الأسبوع، لكنه لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم وبدأ أساسيا 18 مباراة في الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، الشهر الماضي: إن "فريقه "يتطور"، وإن لاعب الوسط الألماني سيجد صعوبة في دخول التشكيلة مما أثار شكوكا حول مستقبله في النادي"، بحسب ما أفادته وكالة "رويترز" للأنباء.

كما استبعد المدافعان سقراطيس باباستاثوبولوس ووليام ساليبا من القائمة الأوروبية.

وكان أرسنال يواجه خطر الغياب عن كرة القدم الأوروبية لأول مرة في 25 عاما بعد حصوله على المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي لكنه فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ليتأهل لمسابقة المستوى الثاني للأندية في القارة.

ويلتقي أرسنال مع رابيد فيينا في المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي في النمسا، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يواجه دندالك الأيرلندي ومولده النرويجي.