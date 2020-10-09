قطر ترد على طلب الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بشأن مباريات دوري الأبطال

رد الاتحاد القطري لكرة القدم على طلب الاتحاد الآسيوي بشأن نقل كل المباريات المتبقية للجزء الشرقي بدوري الأبطال إلى قطر وإقامتها على ملاعبها.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان صباح اليوم الجمعة، موافقته على استضافة المباريات المتبقية لمنافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 لأندية شرق القارة.

وأشار البيان إلى أن "المباريات المتبقية ستكون بمشاركة 16 فريقا من 6 دول هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وماليزيا وتايلاند، للفوز بمقعد منطقة الشرق لمواجهة بطل غرب القارة في نهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية الآسيوية في الـ19 من ديسمبر المقبل".

وأضاف البيان أنه "ستقام المباريات على 4 استادات خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 13 ديسمبر وسط تدابير احترازية صارمة لضمان صحة وسلامة اللاعبين والإداريين وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة".

بدوره، علق الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم منصور الأنصاري على استضافة بلاده لباقي مباريات البطولة، بقوله "سعداء بقدرتنا على توفير أجواء آمنة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإتمام بطولة دوري أبطال آسيا، ونتطلع إلى استقبال نخبة من أندية شرق آسيا في نوفمبر وديسمبر".

وتابع "نفخر بامتلاك بنية تحتية رياضية عالمية المستوى، إضافة إلى خبرات وكفاءات في مجالات الصحة والسلامة والتشغيل، والتي قادت إلى العودة الآمنة للنشاط الكروي القاري من جديد".