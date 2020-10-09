"الفيفا" يصدم المغرب ويرفض مشاركة منير الحدادي مع المنتخب

ويعتقد "الفيفا" أن منير الحدادي قد لعب بقميص المنتخب الأولمبي الإسباني لفترة بعدما بلغ عامه الحادي والعشرين.

ويسعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لإثبات أحقيته في الحصول على خدمات منير الحدادي لكي لا يضطر إلى خسارته والبحث عن لاعب آخر يعوضه، بحسب ما نشر موقع "جول".

وذكرت مصادر صحفية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي من أجل حسم هذه المسألة.

هذا ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، خلال شهر نوفمبر المقبل.